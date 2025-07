Imóveis fora da lei podem ser legalizados em São José; veja como fazer Acordo permitirá que edificações sem alvará e fora das normas do município sejam regularizadas; proprietário do imóvel terá que pagar... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Imóveis que não atendem as normas urbanísticas de São José, na Grande Florianópolis, poderão ser regularizados com a assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). O acordo permitirá a regularização de edificações que tenham sido feitas sem alvará. A informação foi divulgada pela administração municipal na quarta-feira (23).

Saiba mais sobre como regularizar seu imóvel e as condições necessárias consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia descobre esconderijo de drogas durante buscas por carro roubado em Criciúma

Ligação termina com tiro no peito e carro incendiado em SC; ‘Era para buscar madeiras’

Anuário: SC tem a menor taxa de homicídios desde 2012 e fica só atrás de SP