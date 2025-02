Imóveis irregulares em área de morro são demolidos na Grande Florianópolis Construções estavam em encostas de preservação ambiental de morro e poderiam causar riscos, informou prefeitura de São José; donos... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três imóveis irregulares em encostas foram demolidos em uma área de preservação no morro do Caetano, em São José, na Grande Florianópolis. A ação, coordenada pela prefeitura, ocorreu na quarta-feira (5), no bairro Colônia Santana. As construções foram erguidas de forma irregular, já que a legislação ambiental não permite edificações nesse tipo de terreno, informou o município.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de preservação ambiental, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vitória por 3 a 0 do Avaí não reflete o futebol apresentado pela equipe

Homem é preso por tentar estuprar e matar acompanhantes após briga por pagamento em SC

A principal lição que o Figueirense tira da vitória contra o Brusque