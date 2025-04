Imóveis na praia do Forte: sem acordo, Justiça mantém data para demolição em Florianópolis Encontro, realizado na quinta-feira (24), contou com a presença de representantes do Iphan, AGU, UFSC, prefeitura de Florianópolis... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 18h41 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h41 ) twitter

Comunidade e moradores de imóveis na praia do Forte se reuniram, nessa quinta-feira (24), com representantes da União e também do município de Florianópolis para chegar a um acordo sobre a manutenção das propriedades. Quatro, de oito residências, construídas próximas à Fortaleza São José da Ponta Grossa, estão em vias de ser destruídas por estarem em uma área tombada e sob a responsabilidade do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Para mais detalhes sobre essa situação delicada e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

