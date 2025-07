Imóvel de ‘gigante da maçã’ vai a leilão por R$ 28,1 milhões após empresa quebrar em SC O imóvel em Fraiburgo, pertence hoje ao BRDE, que o recebeu como garantia em uma operação de crédito firmada com a empresa ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 04h57 ) twitter

Imóvel de gigante do setor de maçãs será leiloada por R$ 28,1 milhões após empresa quebrar em Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense. A sede da Pomi Frutas S.A. está localizada às margens da SC-355 e o leilão será no dia 18 de agosto.

Saiba mais sobre essa situação e as implicações do leilão no site do nosso parceiro ND Mais.

