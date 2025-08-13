Impacto bilionário: por que duas cidades de SC são as mais afetadas por tarifaço dos EUA
O tarifaço dos EUA coloca Joinville e Jaraguá do Sul entre as 20 cidades brasileiras mais impactadas, ameaçando exportações e empregos...
Joinville e Jaraguá do Sul estão entre as 20 cidades brasileiras mais impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O tarifaço, que entrou em vigor no dia 6 de agosto, pode reduzir em mais de 20% as exportações dessas duas cidades no Norte do estado. No último ano, Joinville exportou cerca de US$ 228 milhões em produtos como caldeiras, máquinas e equipamentos mecânicos para o mercado americano. Já Jaraguá do Sul registrou exportações próximas a US$ 245 milhões, principalmente em máquinas, aparelhos elétricos e equipamentos de som.
Joinville e Jaraguá do Sul estão entre as 20 cidades brasileiras mais impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O tarifaço, que entrou em vigor no dia 6 de agosto, pode reduzir em mais de 20% as exportações dessas duas cidades no Norte do estado. No último ano, Joinville exportou cerca de US$ 228 milhões em produtos como caldeiras, máquinas e equipamentos mecânicos para o mercado americano. Já Jaraguá do Sul registrou exportações próximas a US$ 245 milhões, principalmente em máquinas, aparelhos elétricos e equipamentos de som.
Para entender melhor os impactos dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender melhor os impactos dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: