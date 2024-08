Impactos Inesperados da La Niña no Atlântico Desafiam Cientistas A formação do La Niña no Oceano Pacífico, que estava prevista para o mês de agosto, deve atrasar e aparecer somente entre setembro... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h21 ) ‌



A formação do La Niña no Oceano Pacífico, que estava prevista para o mês de agosto, deve atrasar e aparecer somente entre setembro e novembro deste ano. No entanto, o que surpreendeu os cientistas foi o surgimento do fenômeno “sem precedentes” no Atlântico.

