Impedida de trabalhar, mulher processa restaurante em que teve 32% do corpo queimado em SC

Em janeiro, uma mulher teve 32% do corpo queimado após sofrer um acidente em um restaurante especializado em fondue, em Balneário Camboriú. Hoje, meses depois o ocorrido, Sameli de Matos Bellio junta dinheiro para fazer as cirurgias reparadoras enquanto um processo contra o restaurante segue em tramitação.

Saiba mais sobre essa história impactante e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

