Implementação de câmeras de reconhecimento facial em SC recebe investimento de R$ 35 milhões Em entrevista ao ND Mais, comandante da PMSC destacou importância da tecnologia para manter Santa Catarina como estado mais seguro... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h28 )

A implementação de câmeras de reconhecimento facial em Santa Catarina é uma das estratégias do estado para se manter como o mais seguro do Brasil, posto que ocupa desde 2023. O recurso foi testado durante o Carnaval 2025, ajudando na identificação e captura de cinco foragidos da Justiça. Cerca de R$ 35 milhões foram reservados pelo governo do estado para investimento na tecnologia.

Saiba mais sobre como essa tecnologia pode transformar a segurança pública em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

