‘Impossível ficar triste perto dele’: corretor morto em SC também era cantor e artesão

Deyvid Luiz Leitte, 36, uma das vítimas do duplo homicídio em uma imobiliária de Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense, era corretor de imóveis e cantor sertanejo. Natural de Garuva, no Norte catarinense, ele também atuou como servidor público no município, onde ocupou cargos de direção nas áreas de Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Econômico.

Para saber mais sobre a vida e a trágica morte de Deyvid, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

