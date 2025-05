Imposto de Renda 2025: 1º lote de restituição pode ser consultado nesta semana; veja calendário Pagamento da restituição segue prioridades legais e beneficia quem fez a declaração pré-preenchida; prazo final para entrega dos documentos... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h15 ) twitter

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será liberada pela Receita Federal nesta sexta-feira (23). O pagamento será realizado no dia 30 de maio, data em que se encerra o prazo para entrega da declaração. Mais de 26 milhões de declarações foram enviadas até o momento. A expectativa da Receita é receber, ao todo, 46,2 milhões de documentos. A entrega da declaração é obrigatória para contribuintes que receberam acima de R$ 33.888 no ano passado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o calendário da restituição e como fazer a declaração do Imposto de Renda 2025!

