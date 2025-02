Imposto de Renda 2025: bancos e empresas têm até sexta-feira (28) para enviar informes Comprovante de rendimentos é usado para Receita Federal validar informações e evitar sonegações no imposto de renda ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresas e as instituições financeiras têm até o fim desta semana para enviar, aos contribuintes, dados para declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025. O prazo para envio dos informes de rendimentos, relativos ao ano anterior, acaba na sexta-feira (28). Os informes são usados para o preenchimento da declaração do IRPF, que tem entrega prevista para começar em 17 de março.

Saiba mais sobre os prazos e obrigações acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Caminhão desgovernado destrói barreira de ponte e cai em rio em SC

Forças de segurança de SC contam com nove helicópteros, mas apenas quatro estão à disposição

Feriado de Carnaval: aeroporto de Chapecó deve receber mais de 7 mil passageiros