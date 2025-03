Imposto de Renda 2025: quem não declara pode parar na cadeia? Saiba o que acontece A punição para quem não declara o Imposto de Renda dentro do prazo devido varia entre multa, CPF irregular e até prisão; entenda cada... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h26 ) twitter

Quem não declara o Imposto de Renda pode ter o CPF “cancelado” ou até ser preso, conforme as regras da Receita Federal. No entanto, essas são casos extremos e o mais comum é que o contribuinte que deixar de fazer a declaração ganhe uma segunda chance após pagar uma multa. Entenda o que acontece em cada situação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as consequências de não declarar o Imposto de Renda.

