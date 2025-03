Imposto de Renda 2025: quem tem mais de 70 anos ainda precisa declarar? Tire suas dúvidas Prazo para o contribuinte enviar da declaração do Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 22/03/2025 - 16h46 ) twitter

Até o dia 30 de maio, a Receita Federal espera receber ao menos 46,2 milhões de declarações no Imposto de Renda 2025. É nessa data que se encerra o prazo para o envio. Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas, mas antes, esse limite era de R$ 30.639,90.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e tire todas as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda!

