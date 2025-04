Imposto de Renda: declaração pré-preenchida apresenta falhas no primeiro dia, reclamam usuários Sistema do Imposto de Renda 2025 apresenta instabilidades no primeiro dia de disponibilidade da declaração pré-preenchida; Receita... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h45 ) twitter

Os contribuintes brasileiros relataram problemas para acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025, disponível a partir desta terça-feira (1º). Nas redes sociais, muitos usuários afirmaram tentar utilizar o sistema desde o início da manhã, mas sem sucesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Imposto de Renda 2025!

