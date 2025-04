Imposto de Renda: saiba como doar para projetos sociais do Litoral Norte de SC Municípios estão em campanha para arrecadação de fundos destinados às crianças e aos idosos por meio de doação durante a declaração... ND Mais|Do R7 22/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h25 ) twitter

Os contribuintes que realizam a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física têm até o dia 30 de maio para contribuir diretamente com o FIA (Fundo da Infância e Adolescência) e com o FMI (Fundo Municipal do Idoso) de cada cidade. Os recursos arrecadados são usados para financiar atividades voltadas à assistência social. A destinação não gera custo adicional e representa um gesto concreto de responsabilidade social.

