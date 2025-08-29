Imposto zero na prática: a partir de quando SC terá alimentos mais baratos após isenção do ICMS
Supermercados ainda possuem mercadorias compradas com a alíquota antiga em seus estoques, o que faz o impacto no bolso do catarinense...
Na terça-feira (26), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), assinou o decreto que regulamenta o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) zero em seis itens da cesta básica. O impacto no bolso do catarinense, contudo, deve demorar um pouco.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre a isenção do ICMS e como isso afetará os preços dos alimentos em SC!
