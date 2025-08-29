Imposto zero na prática: a partir de quando SC terá alimentos mais baratos após isenção do ICMS Supermercados ainda possuem mercadorias compradas com a alíquota antiga em seus estoques, o que faz o impacto no bolso do catarinense... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na terça-feira (26), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), assinou o decreto que regulamenta o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) zero em seis itens da cesta básica. O impacto no bolso do catarinense, contudo, deve demorar um pouco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre a isenção do ICMS e como isso afetará os preços dos alimentos em SC!

Leia Mais em ND Mais:

‘Meio cruel’: Polícia Civil vê homicídio qualificado em caso de menino morto em Florianópolis

Prefeito e vice tem mandato cassado após escândalo de compra de votos em SC

Moradores temem voltar a prédio interditado por risco de desabamento em SC; ‘Não tivemos apoio’