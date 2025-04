Impresso ou QR Code: Como você prefere usar o cardápio em bares e restaurantes? Vote na enquete e dê sua opinião sobre o tema que volta a ser discutido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h40 ) twitter

Apresentado em 2023, o projeto de lei que põe fim à exclusividade do cardápio QR Code nos estabelecimentos catarinenses voltou a tramitar na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) após ficar o ano passado inteiro “travado” na Casa.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as opiniões divergentes e a repercussão desse projeto! Saiba mais.

