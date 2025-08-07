Imprudência: motorista admite embriaguez após colidir com poste na SC-445
Acidente aconteceu em Içara, na região Sul; homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com ferimento na...
Um motorista embriagado bateu o carro contra um poste na madrugada desta quinta-feira (7), na rodovia SC-445, em Içara, na região Sul. O acidente, que aconteceu por volta das 3h20min, no bairro Primeiro de Maio, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os socorristas, o condutor foi encontrado caminhando pela pista, desorientado, porém com sinais vitais estáveis. Ele apresentava evidentes sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala arrastada e forte odor etílico.
