Imunização pode chegar a cidades com surtos de dengue , diz diretor do PNI Após distribuição em 521 cidades endêmicas, pasta avalia enviar doses extras para regiões mais afetadas ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério da Saúde distribuiu vacinas contra a dengue na rede pública de 521 cidades consideradas endêmicas. No entanto, a pasta estuda ampliar a distribuição dos imunizantes para municípios que passam por surtos da doença para evitar a expansão no país.

Para saber mais sobre as estratégias do Ministério da Saúde e a ampliação da vacinação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente de 13 anos é arrastado por onda e morre afogado em Balneário Camboriú

FOTOS: Adolescente de Pomerode fã de Luan Pereira curte aniversário com o ídolo no Beto Carrero

Operação Carnaval: saiba qual será dia com maior trânsito no período em SC