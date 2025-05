‘Inacreditável’: irmãos morrem no dia do aniversário de mãe em grave acidente na BR-280 em SC Vítimas foram encontradas sem capacete e sem vida no local do acidente, em Porto União

ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share