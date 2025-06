Incêndio atinge Multihospital de Florianópolis, fecha unidade e deixa 11 pessoas intoxicadas Incidente teria iniciado com um curto-circuito em um carregador de celular na noite de quarta-feira (25); previsão é que o local seja... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h56 ) twitter

Um incêndio atingiu o Multihospital de Florianópolis, no Sul da Ilha, na noite de quarta-feira (25). O incidente iniciou na sala de descanso dos funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que faz parte do complexo de atendimento do local. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, o fogo teria começado a partir de um curto-circuito em um carregador de celular. O hospital, a UPA e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) foram evacuados pelos funcionários. Ao todo, 11 pessoas tiveram sinais de intoxicação pela inalação de fumaça.

