Incêndio criminoso: morador escapa após casa ser destruída por invasor em SC Um desconhecido teria tentado invadir uma casa em Romelândia, no Extremo-Oeste do estado; ao sair em busca de ajuda, morador teve casa... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 01h06 )

Um homem causou um incêndio criminoso em uma casa após tentar invadir o imóvel e entrar em luta corporal com o morador, em Romelândia, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu por volta das 23h10 do último sábado (3), na rua Castelo Branco, no bairro Industrial. Conforme informações da PM (Polícia Civil), a casa foi completamente destruída, e o autor do crime foi preso em flagrante enquanto ainda fazia ameaças à vítima e aos policiais.

Para mais detalhes sobre este caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

