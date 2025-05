Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Criciúma e nuvem de fumaça chama atenção Ocorrência teve início na manhã desta terça-feira (6); equipes dos bombeiros militares atuam no combate às chamas ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 22h27 ) twitter

Uma enorme nuvem de fumaça chamou a atenção de moradores de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (6). Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa no bairro Mineira Velha. De acordo com o oficial do dia do 4° Batalhão de Bombeiros Militar, major Borges, a empresa atingida pelo incêndio de grandes proporções é da área de tecnologia. “Não tem, inicialmente, riscos para edificações vizinhas”, esclareceu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incêndio e as ações dos bombeiros.

