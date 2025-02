Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros de quatro cidades no Sul de SC Chamas atingiram uma indústria de sucata, em Içara, na noite de quinta-feira (27) ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h47 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de sucata no bairro Liri, em Içara, no Sul de Santa Catarina, na noite de quinta-feira (27). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da própria cidade, além de Criciúma, Forquilhinha e Morro da Fumaça.

