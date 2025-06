Incêndio destrói casas e afeta 22 moradores em Itajaí Bombeiros demoraram mais de três horas para conter as chamas ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h56 ) twitter

Um incêndio ocorrido na tarde deste domingo (15) destruiu duas casas no bairro Espinheiros, em Itajaí. Pelas edificações serem de madeira, as chamas se propagaram rapidamente e chegaram a atingir uma terceira casa. Com a estratégia adotada pelas bombeiros, foi possível proteger as casas localizadas aos arredores do foco inicial do fogo. No local residiam aproximadamente 22 pessoas, distribuídas entre as três residências atingidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incêndio e suas consequências.

