Incêndio e recomeço: músico de Blumenau transforma dor em união familiar Guitarrista blumenauense fala sobre a força da família, o orgulho pelos filhos e a paixão pela música que marcou a trajetória. ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 10/08/2025 - 20h18 )

O guitarrista blumenauense, Mazin Silva, completa 50 anos nesta segunda-feira (11) e vai viver um Dia dos Pais diferente neste domingo (10). Ao lado dos três filhos — dois deles músicos como o pai — ele celebra não apenas a data, mas uma trajetória marcada por superação, amor e parceria. Casado há 30 anos com Angelita Linhares da Silva e pai de Andrew (21 anos), Mike (24 anos) e Jimmy Allan (29), Mazin comemora as duas datas cercado de amor e muita música.

