Incêndio em Chapecó termina com cena inusitada: plantação de maconha e furto frustrado
02/06/2025 - 21h17

Um incêndio destruiu um apartamento localizado no quarto andar de um prédio na rua Elói Ferreira de Souza, no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã de domingo (2). Durante o atendimento da ocorrência, um homem de 26 anos foi preso por cultivar sete plantas de maconha, e um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de tentar furtar objetos do local incendiado.

Para mais detalhes sobre este caso inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

