Incêndio em depósito com 3 mil litros de solvente deixa vítima hospitalizada em Maracajá Bombeiros usaram 25 mil litros de água para controlar incêndio; causa ainda será investigada ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um depósito com cerca de três mil litros de solvente armazenados pegou fogo na madrugada desta terça-feira (1º) em Maracajá, no Extremo Sul de Santa Catarina, causando um incêndio de grandes proporções. A ocorrência, atendida por bombeiros militares de Forquilhinha e Araranguá, foi registrada por volta da 1h15, no bairro Vila Beatriz. Uma pessoa foi hospitalizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Como foi a audiência pelo fim da vacina obrigatória contra covid-19 para crianças em SC

Pesquisa aponta bairros de Criciúma ideais para empreender; veja setores com maior demanda

Idosa é libertada após cárcere privado imposto por filho e nora em Urussanga