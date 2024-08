Incêndio em Garuva: Bombeiros e Helicóptero Arcanjo em Ação Um incêndio no Monte Crista, em Garuva, mobiliza os bombeiros nesta sexta-feira (16), na cidade do Norte de Santa Catarina. Integrantes... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 21h46 ) ‌



Um incêndio no Monte Crista, em Garuva, mobiliza os bombeiros nesta sexta-feira (16), na cidade do Norte de Santa Catarina. Integrantes atuam no solo e também no ar, com o helicóptero Arcanjo, buscando estratégias para combater o fogo em uma área de difícil acesso.

