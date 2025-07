Incêndio em Itapema deixa morador ferido e mobiliza resgate de cachorro e galinhas São necessários cerca de 8 mil litros de água para conter incêndio em Itapema; parte da casa era de madeira ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h57 ) twitter

Uma casa pegou fogo na noite da última quinta-feira (10), por volta das 22h15, no bairro Morretes, em Itapema. Um morador se queimou ao tentar conter as chamas e foram resgatados um cachorro e três galinhas.

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

