Incêndios, proibições e alertas: avião que caiu na Índia tem histórico de problemas desde 2011 Modelo Boeing 787-8 Dreamliner acumula falhas, investigações e restrições operacionais desde que começou a voar; 290 mortes já foram... ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 13/06/2025 - 04h55 )

ND Mais

A aeronave Boeing 787-8 Dreamliner, mesmo modelo que caiu na Índia nesta quinta-feira (12), tem um histórico de polêmicas envolvendo falhas eletrônicas e complexidades técnicas desde o início de sua operação, em 2011.

Para entender melhor os detalhes e as implicações desse trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

