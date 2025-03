Inconformado com fim da relação, homem é condenado a 8 anos por tentar matar ex a facadas em SC Homem deu uma facada no pescoço da ex-esposa enquanto ela secava os cabelos e não prestou socorro; crime ocorreu em Lages, na Serra... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h06 ) twitter

Um homem que tentou matar a ex-esposa com uma facada no pescoço por não aceitar o fim do relacionamento foi condenado a oito anos, dez meses e 20 dias de prisão. O julgamento foi realizado na quinta-feira (20) e o crime ocorreu em 15 de setembro de 2023, em Lages, na Serra catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

