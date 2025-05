Índia assume bombardeio no Paquistão que deixou mortos e feridos nesta terça Governo Paquistanês declarou que haverá resposta ao ataque indiano; bombardeio no Paquistão pode ser uma represália ao atentado na... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h47 ) twitter

A Índia realizou um bombardeio no Paquistão nesta terça-feira (6), na região da Caxemira. Ao menos oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas. As Forças Armadas da Índia assumiram a autoria do ataque. O governo indiano alegou que faz parte da operação Sindoor, que teve como alvo infraestruturas terroristas.

Para mais detalhes sobre este conflito e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

