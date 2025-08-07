Logo R7.com
Indígenas de SC devem ser consultados sobre mudanças em territórios, garante AGU

Decisão, noticiada nesta quarta-feira (6), derruba liminar que determinava implantação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental...

ND Mais|Do R7

As comunidades precisarão ser consultadas sobre quaisquer ações envolvendo terras indígenas no Oeste de Santa Catarina e também no município de Palmas, no Paraná. A decisão foi noticiada nesta quarta-feira (6) pela AGU (Advocacia-Geral da União), que derrubou a liminar que determinava a implementação de PGTA (Planos de Gestão Territorial e Ambiental) nestas regiões, sem a participação dos povos afetados.

