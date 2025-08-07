Indígenas de SC devem ser consultados sobre mudanças em territórios, garante AGU Decisão, noticiada nesta quarta-feira (6), derruba liminar que determinava implantação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As comunidades precisarão ser consultadas sobre quaisquer ações envolvendo terras indígenas no Oeste de Santa Catarina e também no município de Palmas, no Paraná. A decisão foi noticiada nesta quarta-feira (6) pela AGU (Advocacia-Geral da União), que derrubou a liminar que determinava a implementação de PGTA (Planos de Gestão Territorial e Ambiental) nestas regiões, sem a participação dos povos afetados.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Voucher educacional’ para que pais matriculem filhos em escolas particulares avança na Alesc

Com maratona cultural e muitas festas, Florianópolis lidera ranking de acesso à cultura no país

Fogo e toras: saiba quem era o caminhoneiro morto em acidente que envolveu 6 veículos na BR-282