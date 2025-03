Indústria catarinense é a que mais emprega mulheres no país, 8% acima da média nacional No estado 33,31% dos trabalhadores na indústria são mulheres, enquanto a média nacional é 25%; os segmentos que mais empregam são o... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h25 ) twitter

A indústria catarinense emprega 301,8 mil mulheres, o equivalente a 33,31% dos trabalhadores do setor em Santa Catarina. O percentual faz do Estado o maior empregador de mulheres no setor industrial do país, onde a média é de 25%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a força feminina na indústria catarinense!

