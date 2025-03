Indústria de Santa Catarina é a que mais cresce no Brasil no início de 2025 Avanço industrial impulsiona economia catarinense e consolida liderança no país ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

Santa Catarina é destaque nacional mais uma vez. A produção industrial catarinense cresceu 8,6% em janeiro de 2025, frente ao mesmo período do ano passado, o maior percentual entre todos os estados pesquisados e bem à frente da média nacional, que ficou positiva em 1,4%. Com isso, Santa Catarina mantém a liderança como o estado com o maior crescimento industrial do país. Os dados compõem a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE, divulgada em março.

Saiba mais sobre esse crescimento impressionante e as iniciativas do governo que estão impulsionando a indústria catarinense no nosso parceiro ND Mais.

