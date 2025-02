Indústria de Santa Catarina foi a que mais cresceu no Brasil em 2024; veja ranking e setores A pesquisa PIM do IBGE analisa 17 estados brasileiros que possuem participação relevante no setor; a indústria de Santa Catarina apresentou...

ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 00h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share