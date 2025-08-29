Indústria transforma 98% do lixo em novos produtos e vira referência em sustentabilidade em SC Essa inovação evitou o descarte de 91 mil caixas e reduziu o consumo de 75 toneladas de papelão ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h17 ) twitter

Uma indústria catarinense alcançou um índice impressionante de reaproveitamento: 98,43% de todo o resíduo gerado em 2024 foi reciclado ou reutilizado. O resultado, registrado no Relatório de Sustentabilidade, mostra como práticas ambientais consistentes podem transformar o setor têxtil e reduzir drasticamente o impacto no meio ambiente.

Saiba mais sobre essa iniciativa sustentável e suas inovações no setor têxtil consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

