Indústria transforma 98% do lixo em novos produtos e vira referência em sustentabilidade em SC
Essa inovação evitou o descarte de 91 mil caixas e reduziu o consumo de 75 toneladas de papelão
Uma indústria catarinense alcançou um índice impressionante de reaproveitamento: 98,43% de todo o resíduo gerado em 2024 foi reciclado ou reutilizado. O resultado, registrado no Relatório de Sustentabilidade, mostra como práticas ambientais consistentes podem transformar o setor têxtil e reduzir drasticamente o impacto no meio ambiente.
Saiba mais sobre essa iniciativa sustentável e suas inovações no setor têxtil
