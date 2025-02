Infestados de carrapatos, cadela e filhotes são abandonados em Joinville e câmera flagra ação Um dos filhotes não resistiu e morreu no Centro de Bem-Estar Animal da cidade ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h08 ) twitter

Quatro cachorros foram abandonados no meio da rua de Joinville, no Norte catarinense, na tarde desta terça-feira (29). Os animais foram encontrados por moradores da Servidão Marcelino Kricheldorf, no bairro Iririú, cheios de carrapatos e sujos. O momento do abandono da família de vira-latas foi registrado por uma câmera de segurança.

Para saber mais sobre essa triste história e a investigação em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

