Inflação dos EUA e alta das commodities fazem o dólar despencar nesta terça-feira (13) Moeda norte-americana cai após resultado da inflação abaixo do esperado nos EUA e alta nas commodities; no Brasil, Copom e desemprenho... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h06 )

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta terça-feira (13), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,63. Na segunda-feira (12), o fechamento ficou em R$ 5,68.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a desvalorização do dólar!

