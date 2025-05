Influencer faz ‘maratona de sexo’ com 583 homens em 6h e acaba no hospital: ‘Meta pessoal’ Modelo australiana fez maratona de sexo de seis horas e teve sangramento e dores; ato fazia parte de uma meta pessoal ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A modelo e criadora de conteúdo adulto Annie Knight, de 28 anos, precisou ser internada em um hospital na Austrália após participar de uma intensa maratona de sexo com 583 homens no último domingo (18). O “evento”, que durou cerca de seis horas, terminou com um sangramento vaginal e dores que a obrigaram a procurar atendimento médico de urgência.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da experiência de Annie, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

PMDF contém suspeito de portar bomba em frente a ministério em Brasília

Chance dupla em aposta: o que significa? Entenda o conceito

Acidente deixa carro ‘sem teto’ e motorista preso nas ferragens em Timbó