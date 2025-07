‘Influencers’ da política: ranking revela os 5 nomes de SC que dominam as redes sociais em 2025 Levantamento revela engajamento de parlamentares e gestores catarinenses nas redes sociais; entre curtidas e visualizações, veja quem... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com o passar dos anos, as redes sociais se consolidaram como vitrines essenciais para personalidades públicas em busca de visibilidade, e com os políticos não é diferente. Entre curtidas, comentários e visualizações, o capital político dos agentes pode crescer e garantir espaço em eleições. Um estudo da plataforma de monitoramento Zeeng, em parceria com o MonitoraBR, mapeou os políticos mais influentes do Brasil no Instagram no primeiro semestre de 2025. Cinco nomes catarinenses se destacaram no ranking nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra quem são os políticos que estão dominando as redes sociais!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Trigêmeos nascem em parto raro e ganham ensaio fotográfico em hospital de SC

Homem de 74 anos morre em grave acidente na BR-282 em SC

Bombeiros alertam para riscos de afogamento mesmo fora da temporada de verão em SC