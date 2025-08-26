Influenciador de SC publica vídeo a convite de MrBeast, maior youtuber do mundo
O projeto do MrBeast quer arrecadar US$ 40 milhões para levar água potável a comunidades carentes ao redor do planeta
O influenciador catarinense Gustavo Henrique Metzner, criador do canal Indavírus, publicou nesta semana um vídeo especial após ser convidado pelo maior youtuber do mundo, MrBeast, para integrar a campanha global Team Water. O projeto quer arrecadar US$ 40 milhões para levar água potável a comunidades carentes ao redor do planeta.
