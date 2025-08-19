Influenciador de SC reage a processos após vídeo com galinhas mortas em cemitério
O criador de conteúdo de Timbó, Loli Güstavo Gebien, com 1,7 milhão de seguidores, se revoltou ao encontrar animais mortos em cemitério...
O influenciador Loli Güstavo Gebien, de Timbó, se pronunciou no domingo (17), após ser alvo de processos em virtude de um vídeo publicado nas redes sociais, onde relatou ter encontrado três galinhas mortas em um cemitério público. Segundo ele, no local estão sepultados o pai e o avô e considera um desrespeito aos frequentadores tal cenário.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações do influenciador
