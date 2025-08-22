Logo R7.com
Influenciador flagrado com 175 kg de cocaína volta a ser preso em SC

Justiça decidiu pela prisão preventiva do influenciador nesta quinta-feira (21)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O influenciador e modelo Julian Feitosa voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira (21), em Balneário Camboriú. Feitosa já havia sido detido nesta segunda-feira (18), após ser flagrado pela polícia com um carregamento de 175 kg de cocaína e quase 13 kg de crack. Porém, foi  solto no dia seguinte.

