Influenciador flagrado com 175 kg de cocaína volta a ser preso em SC Justiça decidiu pela prisão preventiva do influenciador nesta quinta-feira (21) ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 05h37 )

O influenciador e modelo Julian Feitosa voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira (21), em Balneário Camboriú. Feitosa já havia sido detido nesta segunda-feira (18), após ser flagrado pela polícia com um carregamento de 175 kg de cocaína e quase 13 kg de crack. Porém, foi solto no dia seguinte.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

