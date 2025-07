Influenciador Ricardo Godoi morreu por negligência médica, diz denúncia do MPSC Ministério Público denuncia médico por morte de Ricardo Godoi durante procedimento de anestesia geral para tatuagem ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 23h37 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou por homicídio culposo o médico que realizou o procedimento de anestesia para uma tatuagem no influenciador de carros de luxo Ricardo Godoy, 45. Ele morreu no último dia 20 de janeiro, durante o processo, em Itapema, no Litoral Norte.

