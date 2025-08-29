Ingressos de cinema por R$ 10 em Blumenau: saiba até quando aproveitar
Os três cinemas da cidade participam da ação nacional
De 28 de agosto a 3 de setembro, Blumenau participa da Semana do Cinema 2025. Durante a ação nacional, o Arcoplex, GNC e Cinépolis da cidade vão vender ingressos de cinema a R$ 10 para sessões convencionais, em todos os dias e horários, inclusive aos finais de semana.
De 28 de agosto a 3 de setembro, Blumenau participa da Semana do Cinema 2025. Durante a ação nacional, o Arcoplex, GNC e Cinépolis da cidade vão vender ingressos de cinema a R$ 10 para sessões convencionais, em todos os dias e horários, inclusive aos finais de semana.
Não perca essa oportunidade incrível de assistir aos seus filmes favoritos por apenas R$ 10! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: