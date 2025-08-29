Ingressos de cinema por R$ 10 em Blumenau: saiba até quando aproveitar Os três cinemas da cidade participam da ação nacional ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

De 28 de agosto a 3 de setembro, Blumenau participa da Semana do Cinema 2025. Durante a ação nacional, o Arcoplex, GNC e Cinépolis da cidade vão vender ingressos de cinema a R$ 10 para sessões convencionais, em todos os dias e horários, inclusive aos finais de semana.

Não perca essa oportunidade incrível de assistir aos seus filmes favoritos por apenas R$ 10! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mãe que levava filhos para a escola morre atropelada em SC

Ex-prefeito de SC é investigado por fraudes de R$ 30 milhões em licitações de obras de asfalto

Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC