Ingressos de cinema por R$ 10 em Blumenau: saiba até quando aproveitar

Os três cinemas da cidade participam da ação nacional

ND Mais|Do R7

De 28 de agosto a 3 de setembro, Blumenau participa da Semana do Cinema 2025. Durante a ação nacional, o Arcoplex, GNC e Cinépolis da cidade vão vender ingressos de cinema a R$ 10 para sessões convencionais, em todos os dias e horários, inclusive aos finais de semana.

Não perca essa oportunidade incrível de assistir aos seus filmes favoritos por apenas R$ 10! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

