Ingressos para Oktoberfest Blumenau 2025: valores, como comprar e dias gratuitos
Ingressos para a 40ª Oktoberfest Blumenau começam a ser vendidos nesta terça-feira (12), ao meio-dia, exclusivamente pela internet.
Os fãs da maior festa alemã das Américas já podem marcar no calendário: a venda antecipada dos ingressos para Oktoberfest Blumenau 2025 começa nesta terça-feira (12), às 12h, no site oficial do evento. A 40ª edição, ocorre de 8 a 26 de outubro e terá sete dias de entrada gratuita: todas as segundas e terças-feiras, além do dia de abertura (8), do encerramento (26) e da primeira quinta-feira (9).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os ingressos!
