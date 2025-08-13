Ingressos para Oktoberfest Blumenau 2025: valores, como comprar e dias gratuitos Ingressos para a 40ª Oktoberfest Blumenau começam a ser vendidos nesta terça-feira (12), ao meio-dia, exclusivamente pela internet. ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 22h38 ) twitter

DZ Fotografia

Os fãs da maior festa alemã das Américas já podem marcar no calendário: a venda antecipada dos ingressos para Oktoberfest Blumenau 2025 começa nesta terça-feira (12), às 12h, no site oficial do evento. A 40ª edição, ocorre de 8 a 26 de outubro e terá sete dias de entrada gratuita: todas as segundas e terças-feiras, além do dia de abertura (8), do encerramento (26) e da primeira quinta-feira (9).

