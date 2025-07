Iniciativa inédita em SC conecta empresas a catadores para reciclagem de embalagens Conforme a legislação nacional, para se adequar as metas de reciclagem de embalagens, empresas precisam reciclar 32% das que vendem... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Empresas de Santa Catarina podem terceirizar a reciclagem de embalagens produzidas por elas a partir desta terça-feira (22). Um decreto feito pelo governador Jorginho Mello vai conectar empresas com cooperativas e catadores, para responsabilizar as marcas pela logística reversa das suas embalagens. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estes empreendimentos precisam reciclar 32% das embalagens que colocam no mercado. De acordo com o Governo do Estado, o decreto estadual vai facilitar e baratear essa obrigação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa iniciativa pode transformar a reciclagem em SC!

Leia Mais em ND Mais:

Acidente com carreta, carros e caminhões deixa feridos e bloqueia BR-101 em SC

VÍDEO: Motorista evita acidente com caminhão carregado de duas toneladas de esgoto na BR-376

Mistério cerca corpo encontrado em rio no Meio-Oeste de SC