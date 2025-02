Iniciativa inédita leva 231 mil testes rápidos de dengue ao SUS em SC Parte de um lote nacional de 6,5 milhões de testes, os equipamentos chegam para reforçar o combate à doença ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h08 ) twitter

Pela primeira vez, o Ministério da Saúde distribuirá testes rápidos para diagnóstico de dengue. Para Santa Catarina, serão enviados 231,8 mil testes como parte de um total de 6,5 milhões para todo o país. A distribuição começa na próxima semana e o governo investirá mais de R$ 17,3 milhões para identificar casos precocemente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

